ФСБ раскрыла хищение миллиардов из ПФР

Сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО «Почта России» в Ингушетии похитили два миллиарда рублей бюджетных денег. В ходе расследования задержаны 34 человека, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

Сотрудники ФСБ провели совместную операцию с коллегами из МВД и Росгвардии. Они организовали 54 обыска в Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Москве. Более 1200 сотрудников одномоментно проводили следственные действия более чем в 60 адресах.

По данным ФСБ, в 2019 году подозреваемые устроили перерасчет пенсий для жителей Ингушетии без их ведома. Пенсионеры получали через почтовые отделения привычные суммы. Разница после перерасчета отправлялась на банковские счета филиала «Почты России» и обналичивалась.

Документы оформлялись таким образом, будто все суммы после перерасчета выдаются гражданам. Схема работала долгое время, вплоть до 2021 года.

«Члены ОПГ нанесли ущерб бюджетной системе РФ в размере более двух миллиардов рублей. В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) 34 фигуранта задержаны», – рассказали в ведомстве.

Дело ведет Следственный департамент МВД России. Задержанным уже предъявили обвинения, а суд арестовал их на время следствия.

Москва, Наталья Рязанова

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