В результате нового землетрясения в Турции и Сирии есть жертвы и пострадавшие

В результате нового землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции на границе с Сирией в понедельник, 20 февраля, есть жертвы, раненые и разрушения строений, – сообщает ТАСС.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что «в результате двух землетрясений, по меньшей мере, восемь человек получили ранения». В свою очередь, глава района Хатай Лютфю Саваш также сообщил, что есть пострадавшие.

Телеканал CNN Türk передает, что в городе Самандаг погибла женщина, четыре человека находятся под завалами.

«Несколько человек получили ранения в Эль-Атарибе в Сирии. Некоторые жители города оказались под завалами», – сообщает телеканал Al Jazeera, а сирийское агентство SANA передает, что в Алеппо при обрушении строений, по меньшей мере, пострадали шесть человек, они с ранениями доставлены в городской госпиталь.

Ранее сегодня сообщалось, что согласно данным Управления по ЧС Турции два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла с разницей в 17 минут произошли на юго-востоке страны. Первое землетрясение произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе – в районе Самандаг в том же районе. В свою очередь, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения на территории Антакьи составила 6,3 балла.

В свою очередь, сирийские сейсмологи зафиксировали в пограничном районе с Турцией землетрясение магнитудой 6,3 балла, очаг залегал на глубине 16 км.

Согласно сообщениям СМИ, подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, на Кипре, в Египте и Израиле.

Анкара, Иван Бабурин

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