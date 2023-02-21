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Вторник, 21 февраля 2023, 09:31 мск

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Число жертв новых землетрясений в Турции достигло шести

Архив, фото: ntv.com.tr

Число погибших в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции достигло шести человек, еще около 300 человек пострадали. Об этом сообщает издание Hürriyet. Ранее турецкие СМИ сообщали о четырех жертвах.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа уточнил, что 294 человека получили травмы, состояние 18 раненых врачи оценивают как тяжелое.

Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, после которых фиксировалось по меньшей мере 30 афтершоков.

Первый толчок магнитудой 6,4 балла был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD). Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно.

Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.

Надо отмтетить, новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали в курортной провинции Анталья, сообщили власти региона, добавив, что на отдыхе туристов это не отразилось, передает РИА «Новости».

Анкара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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