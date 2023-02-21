На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Днем 21 февраля землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Усть-Большерецком районе Камчатки. По данным МЧС, никто не пострадал.

Камчатский филиал геофизической службы РАН зарегистрировал подземные толчки в 14:33 часов по местному времени (05:33 мск). Эпицентр находился на глубине 271 км в 23 км от поселка Усть-Большерецк и 14 км от посёлка Октябрьский.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в населённых пунктах землетрясение не ощущалось. Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

15 февраля два землетрясения произошли на Камчатке за 3,5 часа. Магнитуда первого 5,8, а второго – 5,2, оба эпицентра находились очень близко к поселку Усть-Камчатск.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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