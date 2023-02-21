В Хакасии семья с ребенком погибла при пожаре

Трое взрослых и шестилетняя девочка погибли при пожаре в селе Усть-Чуль в Хакасии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Аскизского района поступило в 04:13 часов. Когда пожарный расчет прибыл к месту вызова, открытое пламя распространилось на 104 кв. м. По данным МЧС, пожар поздно обнаружили, поэтому огонь успел охватить весь дом.

В доме находились 49-летняя женщина с дочкой 25 лет и шестилетней внучкой, а также 49-летний сожитель хозяйки дома. Пожарные нашли всех погибших, когда разбирали сгоревшие конструкции. Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом. Тела отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Огонь сильно повредил дом, поэтому сразу найти очаг возгорания не удалось. На месте работают специалисты МЧС и следователи.

Управление СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура организовала проверку для оценки соблюдения требований пожарной безопасности.

В Татарстане мужчина и трое детей погибли при пожаре в частном доме. Спастись успела только женщина с годовалым ребенком на руках, выпрыгнувшая из окна.

Усть-Чуль, Наталья Рязанова

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