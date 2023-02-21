Подозрительный шар выбросило на пляж в Японии

Шар из металла диаметром полтора метра вынесло на пляж Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Об этом сообщает Daiichi TV со ссылкой на полицию. Правоохранители ограничили доступ на пляж.

Подозрительный предмет обнаружил местный житель утром во вторник, 21 февраля, и сообщил о находке в полицию.

Полиция оцепила прилегающую территорию из-за угрозы взрыва, пишет газета Nishinippon. Отмечается, что сотрудники полиции приступили к изучению шара.

На появившихся в СМИ фото видно, что с двух сторон у шара имеются выступы. Сам шар бежевого цвета, на нем заметны большие пятна, похожие на ржавчину.

Токио, Наталья Петрова

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