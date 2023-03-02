На побережье Японии нашли еще один загадочный шар

На японском побережье обнаружили еще один таинственный металлический шар. Похожий шар был найден в феврале на берегу в префектуре Сидзуока.

По данным японских СМИ, в этот раз шар неизвестного происхождения диаметром около 1,5 метра нашли в пещере на побережье в городе Токуносима префектуры Кагосима на юго-западе Японии.

На шаре имеются вмятины. Изначально он был окрашен в желтый цвет, но сейчас большая его часть покрыта ржавчиной. В нижней части шара видны два выступа, один из них похож на петлю. Сотрудники полиции после осмотра объекта заявили, что он полый внутри и не представляет никакой опасности. Власти предположили, что это может быть морской буй, выброшенный на берег.

Напомним, 21 февраля аналогичный металлический шар вынесло на пляж Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока.

Токио, Наталья Петрова

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