В Мексике 17 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 17 человек погибли, 13 пострадали в аварии в мексиканском штате Пуэбла. Разбившийся автобус перевозил 45 нелегальных мигрантов, передает AP.

Выходцы из Венесуэлы, Колумбии и Центральной Америки пытались добраться до границы США, но перевозивший их автобус попал в ДТП. 15 человек умерли на месте. Семерых в критическом состоянии отвезли в больницу, где двое умерли несмотря на усилия врачей. Еще восемь человек получили неопасные травмы, ими занимаются медики.

Власти озадачены тем, как опознать погибших. В местной полиции отметили, что недобросовестные перевозчики часто отправляют нелегалов к границе на транспорте, который неисправен и опасен для пассажиров.

В Малайзии туристический автобус попал в аварию: шесть человек погибли.

Мехико, Наталья Рязанова

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