Два ребенка погибли: пятеро малышей оказались заперты в горящем доме

Двое детей погибли, трое попали в больницу с отравлением дымом в Ростовской области. Дети в возрасте от года до шести находились одни с запертом доме, когда начался пожар, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Возгорание началось около 20:15 часов 21 февраля в частном доме на хуторе Ленина. Соседи вызвали пожарных. Огонь охватил 49 кв. м, пожарным потребовалось почти 40 минут, чтобы локализовать возгорание.

Оказалось, что дома без присмотра взрослых находились пятеро детей. Из огня удалось спасти годовалую девочку, ее шестилетнюю сестру и трехлетнего брата, сообщили в областном ГУ МЧС.

«Двое малолетних детей: двух и пяти лет погибли в результате пожара. Еще трое малолетних детей с отравлением продуктами горения госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – пояснили в СКР.

В Иркутской области двое детей погибли в результате пожара. Мальчики находились одни в запертом частном доме.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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