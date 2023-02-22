Хакеры взломали радио и объявили об угрозе ракетного удара в десяти городах России

В ряде регионов России по радио сообщили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС России заявили, что всему виной хакеры. Информация не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», – говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram. Там отметили, что «данная информация является фейком и не соответствует действительности».

В ведомстве попросили граждан «следить за сообщениями в официальных источниках».

Ранее сегодня издание «Бизнес онлайн» сообщило, что воздушную тревогу объявили сегодня утром в эфире радио «Энерджи» и «Юмор.FM». «Внимание, внимание, угроза ракетного удара», – такое сообщение услышали слушатели радиостанций. В рекламной службе «Газпром-Медиа Холдинга» изданию заявили, что это был технический сбой, отметив, что «разбираются с этим вопросом».

По сообщениям телеграм-каналов, «воздушная тревога» объявлялась по радио и в некоторых других российских городах: Воронеже, Белгороде, Уфе, Нижнем Новгороде, Пензе, Ижевске, Пятигорске, Тюмени, Магнитогорске. Сообщения об «угрозе ракетного удара» передавали, в частности, радиостанции Relax FM, Авторадио, Юмор FM, Comedy radio, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Власти Воронежской области сообщили, что произошел взлом, за которым стоят «пособники киевского режима».

Москва, Наталья Петрова

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