На трассе под Воронежем нашли десятки обезглавленных куриц

На обочине дороги в Воронежской области прохожие обнаружили три десятка тушек кур с отрубленными головами. Причину появления мертвых птиц выясняют правоохранители.

О курицах на станцию по борьбе с болезнями животных и в полицию сообщил житель села Третьяки. Черные пакеты с тушками лежали у проезжей части, передает «Вести ПК в Воронеже».

Сначала предполагалось, что речь идет о животных с местной птицефабрики «Третьяковская», однако потом выяснилось, что птиц такой породы там не выращивается. На предприятии считают, что убитых кур могли подбросить специально, чтобы дискредитировать фабрику.

Специалисты направили пробы на исследование в областную ветеринарную лабораторию, чтобы определить наличие болезнетворных бактерий. Результаты будут готовы в течение 10 дней.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»