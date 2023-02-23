Под Белгородом разбился самолет Су-25

В Белгородской области потерпел крушение самолет Су-25. На месте работают спасатели.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, самолет Минобороны РФ упал в Валуйском городском округе. «Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, штурмовик упал на сарай с сеном на окраине села Орехово, начался пожар, постройка сгорела.

При этом пилот остался жив, его эвакуируют с места аварии, уточняет телеграм-канал Baza.

Белгород, Зоя Осколкова

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