Масштабное ДТП на трассе Москва – Санкт-Петербург: столкнулись более 30 автомобилей, один человек погиб

Сегодня в Новгородской области на скоростной платной автодороге Москва – Санкт-Петербург произошло масштабное ДТП: столкнулись более 30 автомобилей. В аварии погибла женщина, находившаяся за рулем «Рено Дастер».

Как сообщила пресс-служба новгородского главка МВД, ЧП произошло сегодня около 11:20 на 504 км автотрассы в Маловишерском районе. По предварительным данным, первоначально произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего в них врезался грузовик, в который влетела машина, перевозившая битум. В это время «Рено Дастер», двигающееся в попутном направлении, врезался в стоящий перевозчик битума. В результате ДТП водитель-женщина т/с «Рено Дастер» погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Как пояснили в компании «Объединенные системы сбора платы», авария произошла на фоне сложных метеорологических условий. В ДТП попало в общей сложности 25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники автоинспекции и аварийных служб. Данные по пострадавшим уточняются.

Новгород, Светлана Антонова

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