Новые подробности о ДТП в Новгородской области: один человек погиб и пятеро ранены

Стали известны уточнённые данные о масштабной аварии в Новгородской области на трассе Москва – Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-службе регионального управления автоинспекции, в общей сложности 41 автомобиль стал участником массового ДТП на 502 км.

«В результате происшествия один человек погиб, пятеро госпитализированы ( 4 детей и одна женщина) в медицинские учреждения», – говорится в сообщении автоинспекции.

Напомним, авария произошла около 11:20 на 504 км автотрассы в Маловишерском районе. По предварительным данным, первоначально произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего в них врезался грузовик, в который влетела машина, перевозившая битум. В это время «Рено Дастер», двигающееся в попутном направлении, въехал в стоящий перевозчик битума. В результате ДТП водитель-женщина т/с «Рено Дастер» погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Новгород, Светлана Антонова

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