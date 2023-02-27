В Италии 60 человек погибли при крушении лодки с мигрантами

По меньшей мере 60 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести после крушения лодки у берегов Италии. В судне находились около 200 нелегальных мигрантов, передает Associated Press.

Деревянная лодка разбилась при попытке высадить людей на берег утром 26 февраля. По данным властей, 20-метровое судно перевозило 170 человек. Береговая охрана и вызванные экстренные службы сумели спасти около 80 человек. Несколько мигрантов сами выбрались из воды, но часть спасшихся позже умерла от переохлаждения.

Спасатели достали из воды тела 59 человек, остальные считаются пропавшими без вести. Все выжившие – взрослые люди, но на лодке были и дети, в том числе младенцы. По оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, лодка отправилась из Турции, а на борту находились выходцы из Афганистана, Пакистана и Сомали.

Полиция задержала одного выжившего, поскольку мигранты указали на него как на торговца людьми.

В проливе Ла-Манш затонула лодка с 60 нелегальными мигрантами. Несколько человек скончались от переохлаждения, других считают пропавшими без вести.

Рим, Наталья Рязанова

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