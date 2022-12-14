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Среда, 14 декабря 2022, 15:57 мск

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В Ла-Манше затонула лодка с мигрантами

В проливе Ла-Манш потерпело крушение судно с нелегальными мигрантами. Несколько человек скончались от переохлаждения, точное число жертв устанавливается. Об этом сообщает Sky News.

Поисково-спасательную операцию проводят ВМС Великобритании совместно с полицией графства Кент. О том, что в Ла-Манше терпит бедствие лодка с мигрантами, британцы узнали от французских коллег. Спасательные службы Франции также участвуют в этой операции.

По разным данным, на борту находились от 30 до 50 человек. Часть потерпевших бедствие пропали без вести, некоторые до сих пор остаются в воде, известно о погибших от переохлаждения. Точно число жертв будет установлено по окончании поисковых работ.

С начала 2022 года пролив Ла-Манш на различных плавсредствах пересекли более 44 тысяч нелегальных мигрантов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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