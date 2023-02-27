Суд отменил 13-летний тюремный срок депутату от КПРФ по делу о растлении ребенка

Приморский краевой суд сегодня, 27 февраля, отменил приговор депутату Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артему Самсонову, осужденному на 13 лет колонии строгого режима по делу о растлении ребенка. Согласно судебному вердикту, дело передано на новое рассмотрение. Также суд изменил меру пресечения политику – с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, 20 сентября прошлого года суд во Владивостоке признал Самсонова виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2018 году во время отдыха на турбазе в столице Приморья депутат продемонстрировал 11-летнему сыну своего знакомого фаллоимитатор и рассказал, зачем он нужен.

Самсонов на судебном процессе заявил о своей невиновности. В Приморском краевом отделении КПРФ назвали уголовное дело народного избранника политическим. Защита депутата просила прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, настаивая на том, что свидетели дали якобы ложные показания.

Позже депутат и его адвокат подали в крайсуд жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты, в связи с чем дело вернули в нижестоящую инстанцию. После проверки оно вновь поступило в краевой суд и рассматривалось с 8 февраля, передает РИА «Новости».

В итоге суд отменил приговор в отношении Самсонова, дело направлено на новое рассмотрение «в тот же суд иному составу суда», – сообщила пресс-секретарь суда Елена Оленева. Она добавила, что Самсонова освободили из-под стражи после того, как суд изменил меру пресечения в виде ареста на домашний арест сроком на 3 месяца.

Владивосток, Наталья Петрова

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