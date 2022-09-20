Приморский депутат от КПРФ получил 13 лет «строгача» за растление ребенка

Суд во Владивостоке вынес приговор по делу депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка.

Суд признал народного избранника виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Как сообщал «Новый День», Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года и помещен под арест.

По версии следствия, в 2018 году во время отдыха на турбазе в столице Приморья депутат показывал 11-летнему ребенку своего знакомого «предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении». Позже стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе.

Депутат заявил о своей невиновности. В Приморском краевом отделении КПРФ сочли уголовное дело Самсонова политическим. Защита депутата просила прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, настаивая на том, что свидетели дали якобы ложные показания.

Владивосток, Наталья Петрова

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