Бастрыкин взял на контроль проверку смерти младенца в Новосибирске

Управление Следственного комитета по Новосибирской области проверяет обстоятельства смерти младенца в городском роддоме. Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад по результатам проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

Жительница Новосибирска 5 февраля приехала со схватками в роддом в Первомайском районе города. Ей сделали экстренное кесарево сечение. Женщина уверяет, что мальчик дышал, пока врачи не перерезали пуповину, а после этого умер. Причину смерти медики не нашли.

Сибирячка обратилась к следователям, и они начали доследственную проверку. Уже назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СКР.

Жительница Канска Красноярского края обвинили в небрежности медиков родильного дома из-за смерти младенца. Проводится расследование.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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