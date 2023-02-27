ВСУ ударили из артиллерии по селу в Брянской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по селу Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших

«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района», – написал глава области в своем телеграм-канале. В результате обстрела загорелся частный жилой дом.

«В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – добавил Богомаз.

После начала СВО приграничные районы Брянской области подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Брянск, Наталья Петрова

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