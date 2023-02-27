Иномарка врезалась в микроавтобус с пассажирами под Новосибирском

Один человек погиб, шесть пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе в Новосибирской области. Неудачный обгон стал причиной столкновения легковой иномарки и микроавтобуса с пассажирами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром 27 февраля на 89-м км автодороги К-19Р Тогучинском районе. Автомобиль «Хонда Аккорд» двигался со стороны Новосибирска и выехал на встречную полосу. Там врезался в автобус «Луидор», следовавший по маршруту «Кемерово – Обь».

В микроавтобусе находились восемь человек. Водители обеих машин и четверо пассажиров автобуса пострадали, им оказывают помощь медики. 30-летняя пассажирка легковой иномарки умерла на месте от полученных травм.

В Крыму пассажирский автобус врезался в легковушку на встречной полосе. Два пассажира машины и водитель автобуса пострадали и попали в больницу.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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