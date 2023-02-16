В Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, ДТП произошло в районе села Андрусово Симферопольского района.
29-летний водитель, управляя автобусом Higer, не выбрал безопасную скорость движения, нарушил дистанцию и, чтобы не врезаться в идущий перед ним автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry.
Два пассажира машины и водитель автобуса получили травмы, их доставили в больницу.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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