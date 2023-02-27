Саратовец избил помогавших его матери медиков скорой

Двум фельдшерам скорой потребовалась помощь коллег после вызова к жительнице Саратова. Пьяный сын пациентки набросился на медиков с кулаками и жестко избил.

Днем 26 февраля две девушки фельдшера приехали в один из домов на улице Тульской для помощи женщине. Когда они попросили документы пациентки, ее 37-летний сын избил их кулаками по голове и разбил аппарат ЭКГ. Фельдшеры вызвали полицию и коллег себе на помощь.

Пострадавших сотрудников с подозрением на сотрясение мозга увезли в больницу. Мужчину отвезли в отдел полиции. Управление Следственного комитета по Саратовской области начало доследственную проверку инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинске 25-летний мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Девушка смогла сама нажать тревожную кнопку в машине, дебошира задержали.

Саратов, Наталья Рязанова

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