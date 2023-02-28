В Иркутске четырехлетний мальчик с отцом погиб при пожаре

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Иркутске. Мать семейства успела вынести четырех детей из горящего дома.

Пожар случился вскоре после 02:00 часов в деревянном доме, где жила многодетная семья. Соседи увидели огонь и вызвали пожарных. Живущий по соседству мужчина помогал выводить из здания детей и пострадал сам. Он с ожогами находится в больнице.

Четверо детей и их мать остались живы, а их четырехлетний брат и 39-летний отец погибли. Их тела нашли пожарные, когда справились с огнем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«По предварительным данным, возникло замыкание электроприборов в связи с их неисправностью. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работают специалисты пожаротехнической лаборатории, следователи Следственного комитета и криминалисты», – рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

В Хакасии трое взрослых и шестилетняя девочка погибли при пожаре. Возгорание случилось под утро, поэтому его поздно увидели и семью не удалось спасти.

Иркутск, Наталья Рязанова

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