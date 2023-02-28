Минобороны РФ заявило о подготовке США химической провокации на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов на брифинге во вторник, 28 февраля, заявил, что США планируют организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, рассчитывая возложить вину за это на Россию.

По его словам, 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия, отметил Кириллов, экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», – заявил Кириллов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Вашингтоне, по его словам, рассчитывают, что вина за применение химоружия будет возложена на Россию. Кириллов подчеркнул, что расчет США строится на том, что «в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование».

В Минобороны РФ полагают, что подготовка к провокации «идет полным ходом», сказал начальник войск РХБЗ. По его словам, 10 февраля в Краматорск в сопровождении иностранных граждан прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ. Вагон был отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода имени Куйбышева, где под контролем сотрудников СБУ и представителей командования ВСУ химикаты разгрузили.

Всего в вагоне находилось 16 герметичных металлических ящиков, уточнил Кириллов. Половина из них имела знак химической опасности, надпись Би-Зет, а также маркировку двумя красными линиями, соответствующую классу отравляющих веществ временно выводящего действия.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», – рассказал начальник войск РХБЗ.

Еще пять ящиков, по его словам, имели надпись «Си-Эс – Райот», три – «Си-Ар – Райот» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия.

Груз был размещен на бронемашинах производства США, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения

Кириллов также заявил, что в начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку в Украину крупной партии средств химзащиты и антидотов. Это, по его словам, обосновывалось тем, что российские войска якобы «уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки».

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», – подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Москва, Наталья Петрова

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