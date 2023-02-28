Жительница Новокузнецка два месяца хранила в холодильнике тело младенца

Прохожий нашел тело младенца в мусорном контейнере в Новокузнецке. 34-летняя мать погибшего ребенка призналась, что два месяца держала его тело в холодильнике, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенсионер увидел мертвого ребенка, завернутого в пакет, в контейнере около дома на улице Тореза утром 27 февраля. Правоохранители быстро нашли мать новорожденного, которая воспитывает троих детей. По ее словам, 22 декабря она родила ребенка дома без помощи медиков и никому не сообщала о родах. Девочка якобы родилась мертвой.

«Мать положила тело младенца в холодильник и решила избавиться от него позже. В конце февраля женщина положила тело младенца в пакет и попросила сына выбросить мусор», – рассказал собеседник.

Женщину подозревают в убийстве, возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения времени смерти младенца.

В Брянске тело младенца нашли в мусорном контейнере. Предположительно, ребенок погиб от переохлаждения.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

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