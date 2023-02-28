В Омске струя кипятка выбила окна в автобусе

В Омске прорвало трубу с горячей водой, и струя кипятка ударила в проезжавший мимо автобус. В автобусе выбило стекла, но пассажиры не пострадали.

Авария на трубопроводе случилась на улице Кирова вблизи от проезжей части. Струя воды из порыва ударила с такой силой, что повредила проезжавшую мимо иномарку и автобус, сообщили в УМВД по Омской области.

В автобусе выбило стекла, а внутрь салона занесло грязь, мелкие камни и обломок кирпича. Видео из пострадавшего автобуса опубликовано в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте». Водитель рассказал, что в салоне находились 10 пассажиров, они намокли, но травм не было.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ местной администрацией и ресурсоснабжающей организацией, сообщили в ведомстве.

Мэрия Омска заверила, что на месте работают аварийные бригады и порыв будет оперативно устранен.

В Санкт-Петербурге 94-летняя женщина погибла из-за прорыва трубы с горячей водой. Кран в ее квартире сорвало, и пенсионерку окатило кипятком.

Омск, Наталья Рязанова

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