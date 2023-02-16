94-летняя жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге 94-летняя женщина погибла из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда, была инвалидом второй группы. Женщина проживала в однокомнатной квартире на Штурманской улице.
Жильцы не смогли достучаться до пожилой соседки и открыли дверь вторым комплектом ключей. К тому моменту пенсионерка скончалась. Медики диагностировали ожоги третьей степени.
Предположительно, причиной трагедии стала техническая неисправность смесителя. Кран сорвало и женщину окатило кипятком.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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