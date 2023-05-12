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Пятница, 12 мая 2023, 11:35 мск

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В доме ребенка девочку обварили кипятком и 10 дней не показывали врачам

В Санкт-Петербурге в психоневрологическом доме ребенка трехлетняя девочка получила ожоги во время гигиенических процедур. Сотрудники 10 дней пытались лечить рану самостоятельно.

Травмы малышка получила 1 мая. Ребенка обварила кипятком 55-летняя медсестра.

Только спустя десять дней сотрудники учреждения обратились за медицинской помощью. У девочки диагностирован ожог ноги третьей степени.

Материалы по этому делу были переданы в региональное управление Следственного комитета.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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