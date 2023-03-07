Жительница Санкт-Петербурга погибла в ванне с кипятком

В Колпинском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп 53-летней женщины. Предположительно, она обварилась кипятком.
Трагедия произошла в квартире на Пролетарской улице. Женщину обнаружили мертвой в ванне 6 марта. При этом у погибшей в носу и ушах была кровь.
Подробности произошедшего устанавливаются. Причины смерти определит экспертиза.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай в северной столице. В феврале 94-летняя женщина погибла из-за прорыва трубы с горячей водой.
Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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