Маленький ребенок оказался в реанимации, облившись кипятком

Десятимесячный малыш оказался в реанимации в Тихвинском районе Ленинградской области с обширными ожогами. Мать ребенка сказала, что он облился кипятком, передает портал 78.ru.

Бригада скорой помощи привезла мальчика в больницу вечером 19 марта. Ожогами были покрыты кисти, ягодицы, ноги – порядка 30% тела. Врачи диагностировали термические ожоги 1-2 степени. Мальчика в тяжелом сосоятониии поместили в реанимацию.

Мать пострадавшего рассказала, что он пролил на себя кипяток. Проверяются обвтоятельства случившегося.

В Красноярском крае четырехлетний мальчик умер от ожогов без медицинской помощи. Мать и бабушка ребенка четыре дня пытались лечить его самостоятельно и не обращались к медикам.

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