Жительница Ачинска пять дней смотрела, как четырехлетний сын умирает от ожогов

Четырехлетний мальчик умер от ожогов без медицинской помощи в Ачинске. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летней матери ребенка, а прокуратура начал проверку.

Женщина рассказала, что 1 марта ее сын был у бабушки и там опрокинул на себя чайник с кипятком. У мальчика были обширные ожоги, но ни мать, ни бабушка не обратились к медикам за помощью. Они лечили мальчика самостоятельно, пока утром 6 марта он не умер.

По данным прокуратуры Красноярского края, женщина одна воспитывает еще трех детей: одиннадцати, пяти лет и малыша в возрасте года и девяти месяцев. Ведомство намерено дать оценку действиям органов опеки и попечительства при работе с семьей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснили в управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Решается вопрос об изъятии из семьи остальных детей. Их пока передадут в больницу.

В Приморском крае 20-летняя женщина долго не вызывала врача для шестимесячной дочери, и малышка умерла без медицинской помощи.

Ачинск, Наталья Рязанова

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