В Санкт-Петербурге подросток обварил голову кипятком в школе

В школе Санкт-Петербурга пострадал 12-летний подросток. Мальчик обварил голову кипятком. Об этом сообщают «Невские новости».

По данным агентства, школьник подставил голову под кран, вода оказалась настолько горячей, что привела к ожогам. Подростка увезли из школы на скорой.

Медики диагностировали у школьника ожоги первой степени. Состояние пациента удовлетворительное, он остается под наблюдением врачей.

Тем временем, правоохранители проводят проверку по факту травмирования ученика. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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