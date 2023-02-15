В Санкт-Петербурге подросток обварил голову кипятком в школе

В школе Санкт-Петербурга пострадал 12-летний подросток. Мальчик обварил голову кипятком. Об этом сообщают «Невские новости».
По данным агентства, школьник подставил голову под кран, вода оказалась настолько горячей, что привела к ожогам. Подростка увезли из школы на скорой.
Медики диагностировали у школьника ожоги первой степени. Состояние пациента удовлетворительное, он остается под наблюдением врачей.
Тем временем, правоохранители проводят проверку по факту травмирования ученика. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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