В Греции 32 человека погибли при столкновении поездов

Пассажирский поезд Афины-Салоники с 350 пассажирами и грузовой состав столкнулись около городка Темпе в Греции. По меньшей мере 32 человека погибли, 85 пострадали, передает Reuters.

Авария случилась около полуночи по местному времени в ночь на 1 марта в 380 км к северу от Афин. Оба состава оказались на одном пути и двигались на большой скорости. Очевидцы рассказали о снопах искр, летевших из-под колес, когда составы пытались тормозить. Потом произошел мощный удар, похожий на взрыв, пишет Associated Press.

При столкновении четыре первых вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Первые два были почти полностью разрушены ударом и загорелись. Некоторых людей выбросило из поврежденных вагонов силой удара, другим пришлось разбивать окна подручными средствами, чтобы выбраться.

Среди пострадавших 25 находятся в тяжелом состоянии, 53 человека госпитализировали в больницу соседнего города Лариса. Медики оказали помощь пострадавшим с легкими повреждениями и отпустили. Около 250 выживших отправили автобусами в Салоники.

Спасатели продолжают поиски выживших параллельно с тушением пожара. Местные власти попросили помощи у военных.

В пригороде Барселоны 155 человек пострадали при столкновении двух поездов. Составы следовали в попутном правлении, и в момент инцидента один из них стоял на месте.

Темпе, Наталья Рязанова

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