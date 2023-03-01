Сухогруз под флагом КНР затонул у Сахалина

Сухогруз YONG XING 56 под флагом КНР затонул в акватории Татарского пролива 1 марта в 42 милях от порта Ванино в Хабаровском крае. Весь экипаж жив, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судно перевозило 29 тыс. т глинозема. 23 февраля сухогруз оказался в 10-балльных льдах и получил пробоину. Он подал сигнал бедствия, на который откликнулось судно обеспечения «Отто Шмидт». Команда сухогруза сошла на льды, оттуда их подобрало российское судно.

Водолазы нашли пробоину 2х1,5 м в правом борту и попытались заделать ее, но не вышло. Насосы не справлялись с поступающей водой, и 1 марта судно затонуло на глубине 253 м.

Китайскую сторону известили о происшествии и месте нахождения моряков с сухогруза.

В Новороссийском порту во время шторма затонул сухогруз Seamark. Экипажу, в который входили 11 россиян, удалось эвакуироваться.

Ванино, Наталья Рязанова

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