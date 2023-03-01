В Японии подросток с ножом ворвался в школу и ранил учителя

Неизвестный ворвался в среднюю школу и ранил учителя в японской префектуре Сайтама. Никто из учеников не пострадал, передает NHK.

Инцидент случился ранним утром 1 марта в городе Тода. По данным телеканала, нападавший был подростком. Он с ножом забежал в класс, где проходил экзамен, но был остановлен учителем. Во время небольшой схватки нападавший ранил 60-летнего педагога.

Еще несколько учителей помогли скрутить подростка до приезда полиции. Он не отпирался, а заявил, что хотел убить хоть кого-нибудь.

Раненого учителя отвезли в больницу, а задержанного – в участок. Ведется расследование.

Ранее 13-летняя японская школьница стала фигурантом уголовного дела из-за расправы над собственной матерью. Причиной для убийства стали разногласия из-за смартфона.

Тода, Наталья Рязанова

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