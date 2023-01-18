В Японии дочь-подросток убила спящую мать из-за смартфона

В Японии 13-летнюю девочку подозревают в расправе над собственной матерью. Причиной для убийства стали разногласия из-за смартфона. Об этом сообщает телеканал NHK.

Преступление было совершено в префектуре Сидзуока. Школьница поссорилась с матерью из-за телефона. Девочка дождалась пока женщина уснет, взяла нож и нанесла несколько сильных ударов.

Другие домочадцы обнаружили истекающую кровью родственницу и позвонили в скорую и полицию. Однако спасти пострадавшую не удалось.

Дочь созналась в убийстве матери. В доме полицейские обнаружили и орудие преступления. В результате школьницу поместили в специальное учреждение для малолетних преступников.

Токио, Зоя Осколкова

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