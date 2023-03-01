В Греции число жертв столкновения поездов выросло до 38 человек

Спасатели в Греции достали из-под обломков вагонов тела семи человек, и общее число погибших увеличилось до 38, передает Ert-news. Число пострадавших также выросло – до 130 человек.

Спасатели нашли сильно обгоревшие тела семи человек и не исключают, что число жертв еще вырастет. Большинство пострадавших ночью достали из третьего вагона, а поиски в первых двух начали только утром, когда пожарные справились с огнем. Среди погибших много детей и студентов, ехавших на учебу в университет в Салониках.

На месте происшествия работают около 150 спасателей, специальная техника, дежурят 30 бригад скорой помощи.

Сотрудники железной дороги признались, что электронная система давно не работает, все приходилось делать вручную. Часть сигнальных светофоров вдоль железнодорожных путей неисправны, поэтому машинисты не получили предупреждение, что путь впереди занят другим составом. Полиция задержала начальница станции и машиниста.

Власти объявили трехдневный общенациональный траур с 1 по 3 марта.

Пассажирский поезд Афины-Салоники с 350 пассажирами и грузовой состав столкнулись около городка Темпи вскоре после полуночи по местному времени в ночь на 1 марта. Оба состава двигались по одному пути.

Темпи, Наталья Рязанова

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