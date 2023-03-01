В Ивановской области задержали мать, убившую новорожденную дочь

Следователи задержали 38-летнюю жительницу города Кинешма Ивановской области, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Тело младенца обнаружили накануне в овраге на одной из улиц города. Задержанная признала свою вину, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

У подозреваемой есть двое детей, на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних она не состоит.

Согласно материалам следствия, в ночь на 27 февраля подозреваемая в ванной комнате родила девочку. Ребенок был незапланированным. Некоторое время мать продержала новорожденную в воде, после чего спрятала тело в морозильной камере холодильника, а затем, упаковав в несколько пакетов, выбросила в овраг на улице Алексеевской. Днем 28 февраля пакет с телом младенца обнаружили прохожие и сообщили об этом в полицию.

Иваново, Наталья Петрова

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