В РАН раскритиковали прогноз Хугербитса о землетрясениях

Главный научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, завлабораторией сейсмической опасности Алексей Завьялов назвал весенним обострением прогноз специалиста из Нидерландов Франка Хугербитса. Голландец предсказал подземные толчки в 12 точках планеты в марте.

Сотрудник института по изучению геометрии Солнечной системы (SSGEOS) Хугербитс заявил, что сближение планет 2 и 5 марта приведет к ряду землетрясений 3-7 марта. Под угрозой оказались Греция, Индонезия, Пакистан, Португалия, Япония, часть Северной Америки и российские Курилы. Магнитуда возможных землетрясений достигнет 8,5.

«Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение», – пояснил Хугербитс в сообщении, опубликованном SSGEOS.

Алексей Завьялов опроверг прогноз голландца как не имеющий научной основы. Ученый отметил, что Хугербитс не является сейсмологом, его специализация – астрология.

«Мне такой учёный как учёный неизвестен. С моей точки зрения, астрология не является наукой, его ни в коем случае нельзя называть сейсмологом, во-первых. Во-вторых, то, что он говорит, не является научным прогнозом. Весна на дворе, весеннее обострение у людей, что ж поделаешь», – сказал Завьялов в беседе с «Говорит Москва».

Число жертв землетрясений в Турции достигло 45 089 человек, сообщило Управление по контролю за стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции. Самые мощные толчки произошли утром 6 февраля и затронули северные провинции Сирии, а также ощущались в Ливане, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле. После этого зарегистрировано 11 020 афтершоков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»