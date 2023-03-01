В самарской квартире из сливного отверстия вылезла змея

Змея вылезла из сливного отверстия ванны в одной из квартир Самары. Местный житель записал происходящее на видео и опубликовал в соцсети.

Сначала в отверстии показался тонкий хвост змеи. Мужчина не испугался и отверткой снял решетку, позволяя змее вылезти в ванну целиком. Гостья оказалась не очень маленькой. По данным «Вести.ру», в квартиру проник водяной уж, неопасный для человека.

В Подмосковье полутораметровая змея проникла в одну из квартир через вентиляцию. Она вытолкнула решетку и выпала в комнату, где находился ребенок.

Самара, Наталья Рязанова

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