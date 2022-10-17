Полутораметровая экзотическая змея заползла в подмосковную квартиру через вентиляцию

Полутораметровая змея напугала ребенка в Подмосковье, проникнув в одну из квартир через вентиляцию. Об этом сообщила сегодня пресс-служба государственного казенного учреждения «Мособлпожспас».

«Случай произошёл в посёлке Медико-Инструментальный Завод Можайского округа. Змея ярко-оранжевого цвета заползла в ванную через вентиляционную шахту, вытолкнув решётку. В комнате была маленькая девочка. Она сразу позвала на помощь родителей, но взрослые не смогли самостоятельно поймать рептилию и вызвали спасателей», – говорится в сообщении.

Работники противопожарно-спасательной службы в вентиляционном отсеке обнаружили свернувшегося в клубок маисового полоза. К счастью, это был неядовитый вид змей, однако в состоянии агрессии полоз способен больно укусить. При помощи защитных средств спасатели достали змею, длина которой достигала около полутора метров.

«Змею работники подразделения привезли к себе в отряд. Хозяин полоза не нашёлся, и старший смены Сергей Жумаев принял решение приютить рептилию у себя дома, создав для этого необходимые условия», – добавили в учреждении.

Москва, Андрей Дорофеев

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