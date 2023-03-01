В Мордовии трехлетний ребенок погиб под колесами школьного автобуса

Трехлетний мальчик погиб после наезда школьного автобуса в деревне Лаушки в Мордовии. Авария случилась на глазах матери ребенка, сообщила пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел около 07:40 часов 1 марта, когда автобус ехал к остановке за учениками. Местная жительница собралась везти сына в детский сад, но пока усаживала в машину годовалую дочку, мальчик выбежал на дорогу. Он поскользнулся и упал под задние колеса автобуса.

«Малолетний от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – добавили в МВД.

Односельчане отозвались о пострадавшей семье положительно. Глава семейства работает в Москве, а женщина воспитывала детей в родном селе, пишут «Известия Мордовии».

В Москве 8-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но попала под колеса автобуса. Ребенка с травмами отвезли в больницу.

Саранск, Наталья Рязанова

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