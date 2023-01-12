Автобус сбил ребенка на юго-западе Москвы

Ребенок попал под колеса автобуса на юго-западе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«По предварительным данным, сегодня около 8.00 в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту водитель автобуса совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате наезда пешеход получил травмы и был передан медикам для оказания помощи», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что на месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Позже в ведомстве уточнили, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Москва, Андрей Дорофеев

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