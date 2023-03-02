Два человека погибли: автобус врезался в грузовик на Алтае

Два человек погибли, трое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры на автодороге в Рубцовском районе Алтайского края. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Авария случилась около 03:50 часов на 267-м км автодороги А-322. Междугородний автобус следовал по маршруту «Новосибирск-Семей». Его водитель пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и на встречной полосе врезался в грузовик МАН с прицепом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

«На месте ДТП погибли двое мужчин, пассажиры автобуса. Еще две девушки и водитель автобуса получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает. Проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура также выясняет обстоятельства аварии и намерена дать оценку соблюдению законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, сообщили в ведомстве.

В Челябинской области грузовик МАЗ, перевозивший стволы деревьев, врезался в автобус ПАЗ. В результате ДТП никто не пострадал.

Рубцовск, Наталья Рязанова

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