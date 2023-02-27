В Челябинской области лесовоз врезался в автобус

В Нязепетровске столкнулись фура и пассажирский автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 27 февраля, в Нязепетровске, на пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова.

Столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль МАЗ, перевозивший стволы деревьев. «Установлено, что транспортные средства двигались навстречу друг другу: автобус двигался на спуск, а МАН – на подъем. В автобусе находились 3 пассажира. В результате ДТП никто не пострадал», – рассказали в силовом ведомстве.

По какой причине лесовоз выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с пассажирским транспортом, устанавливают полицейские.

Напомним, сегодня, 27 февраля, на Южный Урал обрушились снегопады, переходящие в дождь. Ситуация на дорогах продолжает оставаться сложной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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