Спасатели ищут на Эльбрусе пропавшего туриста из Тулы

Группа спасателей выдвинулась на поиски пропавшего туриста, который отправился на Эльбрус. Метеорологи предупредили об опасности схода лавин в этой местности в течение следующих суток, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Сообщение о пропаже человека поступило около 07:00 часов 2 марта. Родственники заволновались, когда мужчина не вернулся в оговоренное время. По их словам, он отправился один в Приэльбрусье.

«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек», – пояснили в ведомстве.

Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о высоком риске схода лавин в горах республики в течение суток начиная с 18:00 часов 2 марта. Туристов и местных жителей призвали избегать опасных районов и крутых склонов, внимательно следить за погодой, если они уже находятся в горах.

Ранее в ущелье на Эльбрусе трое сноубордистов спровоцировали лавину и попали под снежный поток. Спасатели выдвинулись на их поиски.

Нальчик, Наталья Рязанова

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