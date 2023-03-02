Села в Брянской и Курской областях попали под обстрел ВСУ

Приграничные села в Брянской и Курской областях подверглись атаке с украинской стороны. В курском селе есть пострадавшие, в брянских повреждены жилые дома.

Украинский беспилотник сбросил бомбу на дом в селе Сушаны Климовского района, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Село Ломаковка Стародубского муниципального округа обстреляли из минометов.

«В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка: пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об атаке на приграничное село в своем регионе.

«Продолжается очередной обстрел поселка Теткино Глушковского района. Наши Вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать помощь», – сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Число пострадавших и их состояние не уточняется.

Брянск, Наталья Рязанова

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