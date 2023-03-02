Полиция раскрыла крупнейшую в Сибири нарколабораторию

Полиция изъяла более 140 кг синтетического наркотика в подпольной нарколаборатории в поселке Новолетники Иркутской области. Подозреваемые спрятали производство, проведя к нему подземный ход, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лабораторию устроили в производственном цехе, а попасть туда можно было только через подземных ход из подвала частного дома. По версии следствия, подельники варили синтетические наркотики и сбывали их с помощью информационно-телекоммуникационных технологий и электронных платежных систем.

«Полицейские задержали троих подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 140 кг синтетического наркотика (α-PVP), что составляет примерно 425 тыс. разовых доз. Обнаружено порядка пяти тысяч литров прекурсоров», – пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере группой лиц. Суд арестовал подозреваемых на время расследования.

Житель Красноярска устроил нарколабораторию в гаражном боксе и вместе с двумя подельниками производил запрещенные вещества в промышленных масштабах. Наркотики распространяли через закладки.

Новолетники, Наталья Рязанова

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