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Среда, 8 февраля 2023, 09:40 мск

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Полицейские обезвредили три нарколаборатории в России

Правоохранительные органы пресекли деятельность трех лабораторий по производству запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Первая нарколаборатория располагалась в Красноярске. В гаражном боксе трое мужчин под руководством анонимного куратора производили наркотики в промышленных масштабах и распространяли полученный товар в виде закладок. Полиция нагрянула во время производства второй партии, первую злоумышленники успели сбыть. При обыске у них нашли 17 килограммов готовой «соли».

Вторую лабораторию раскрыли в деревне Ратчино Московской области. Местный ранее судимый житель получил указание через интернет. Полиция изъяла у него более 10 кг неустановленного белого кристаллического вещества и 35 канистр с прекурсорами.

Третью наркофабрику обнаружили в городском округе Троицк в Москве. «В арендованном гаражном боксе двое приезжих из Волгоградской области производили мефедрон. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли химические реагенты, оборудование, а также свыше 15 килограммов запрещенного вещества. Подозреваемые задержаны», – отметила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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